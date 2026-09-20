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Manda anunță cum va vota în ședința PSD în cazul lui Siegfried Mureșan: „Avem de-a face doar cu un alt Bolojan”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară că nu se așteaptă ca partidul să revină asupra deciziei de a nu susține un guvern din care nu face parte.
Manda anunță cum va vota în ședința PSD în cazul lui Siegfried Mureșan: „Avem de-a face doar cu un alt Bolojan”
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 22:02, Politic
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Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11.00, pentru a stabili poziția partidului față de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Manda a spus la Antena 3 CNN că nu se așteaptă ca PSD să își schimbe poziția potrivit căreia nu va susține un guvern din care nu face parte, însă a precizat că decizia va fi discutată în conducerea partidului.

„Nu cred că vom decide să revenim asupra acelei rezoluții. Dar este normal ca într-o astfel de situație să ne vedem, să dezbatem intern. Până la urmă, noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă președintele României să fie o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să-i spunem, neutru, tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta”, a spus Manda.

„Avem de-a face doar cu un alt Bolojan”

În ceea ce îl privește, Manda spune însă că va vota împotriva susținerii lui Siegfried Mureșan.

„Eu am și acolo un vot în Biroul Permanent. Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan. Și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan. Deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, a declarat el.

El a criticat direcția Guvernului Bolojan și a susținut că termenul de „reformă” a ajuns să fie asociat cu tăieri și creșteri de taxe.

El a transmis că, dacă Mureșan va continua direcția Guvernului Bolojan, nu vede rostul unor negocieri cu PSD.

„Era clar sau este clar că trebuie schimbată direcția. Dacă păstrează această direcție, nici nu cred că ar trebui să ne caute”, a spus Claudiu Manda.

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