Manda, despre anticipate: Nu ne este frică. Ce s-ar putea întâmpla în cazul anticipatelor?

„Nu e ne este frică de anticipate. (…) Am văzut, cel puțin și din spațiu public, că evitarea anticipatelor nu mai este un subiect, așa cum era acum câteva luni de zile. Spun doar că nu rezolvă situația. Dacă ne uităm la cum arată astăzi sondajele, PSD-ul e pe un trend crescător și ia mai mult”, a declarat Manda, în direct la Antena 3 CNN.

Secretarul General al PSD a estimat ce s-ar întâmpla în cazul anticipatelor. Acesta spune că nu se pot organiza mai devreme de 6 luni și a transmis o ipoteză în bazată pe datele din sondajele de opinie.

„Vor fi șase luni de zile, pentru că nu se pot face mai devreme anticipatele, tot fără guvern, tot cu agențiile de rating la ușă care ne spun «Nu aveți guvern, nu aveți rectificare, nu aveți buget, cineva trebuie să plătească»”, spune Manda.

PSD va avea „ceva mai mult” decât în sondaje

Acesta a precizat că, „zona suveranistă”, formată din POT, SOS și AUR va avea cam aceleași procente în cazul anticipatelor.

De asemenea a declarat că PSD va avea „ceva mai mult”, în timp ce despre USR spune că „este în scădere, undeva la 9-7-8 %”.

„PNL-ul s-a umflat un pic, acum este în scădere, s-ar putea să ia sub 14% pe care l-a luat data trecută. UDMR-ul își păstrează scorul. Și ne vom trezi într-o situație în care nici suveraniștii nu vor avea peste 50% din mandate să facă singuri guvernul. Forțele pro-occidentale toate vor avea peste 50%, ceea ce au și acum. Și eventual doar domnul Bolojan poate să schimbe lista să scape de cei pe care au acolo. Nu ne sperie chestiunea asta”, a mai declarat Manda.

Riscul anticipatelor, potrivit lui Manda

Manda a precizat că pentru alegerile anticipate este nevoie de o perioadă de șase luni, în special pentru diaspora, pentru a fi trimise plicurile cu buletinele de vot.

„Și atunci ne vom trezi cu tot felul de măsuri populiste în Parlament. Fiecare le pune pe masă cu speranța că ceilalți nu le va vota, dar ei să puncteze în fața populației”, a declarat Manda.

Acesta a precizat că propunerile respective de legi, care ar fi făcute doar pentru campanie, ar putea fi chiar votate în Parlament și atunci „cineva trebuie să plătească aceste costuri”.

„Noi credem că această încăpățânare a domnului Bolojan va ajunge să plătească aceste costuri, dacă se ajunge la anticipate”, a conchis Manda.