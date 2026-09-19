Traian Băsescu, despre o guvernare PSD-AUR: E foarte posibilă. Funcționează pe principiul vaselor comunicante

Traian Băsescu a declarat că nu consideră o eventuală guvernare PSD-AUR „inevitabilă”, subliniind că cele două partide au un bazin electoral comun.

„N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral. Ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce laAUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD”, a declarat Băsescu, la Digi24.

Fostul președinte a descris acest segment drept o parte importantă a ceea ce a numit „opțiunea naționalistă” din România, însă a subliniat că alegătorii nu sunt în opinia sa, anti-UE sau anti-NATO.

„Este tronsonul electoral naționalist. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Din electorate. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să se uite Constituție. Și-n Tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta-i costul să fii în Uniunea Europeană”, a continuat fostul șef de stat.

Totodată, fostul președinte a criticat retorica liderilor care exploatează fricile electoratului privind străinătate, evidențiind că o parte importantă din dezvoltarea României s-a făcut pe baza fondurilor europene.

„De reacredință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic. Utilizăm minciuna, spaima de străinătate. Noi suntem buni ei, sunt răi și ne fură tot. Ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Și nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi termocentrale, căi ferate și așa mai departe”, a conchis Băsescu.