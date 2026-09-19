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Traian Băsescu îi desființează pe liderii politici: Bolojan este „total nepregătit”, Grindeanu, „un demagog ieftin”, Simion, „un om de peluză”

Fostul președinte Traian Băsescu i-a criticat pe liderii PNL, PSD și AUR, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și George Simion. Acesta a spus că „Bolojan este nepregătit”, l-a numit pe Grindeanu „un demagog ieftin”, iar despre Simion a spus că este „om de peluză”.
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Radu Mocanu
19 sept. 2026, 15:02, Politic
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Fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie de comentarii despre actualii lideri politici parlamentari, vorbind despre președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion. 

Bolojan „atât poate”

Fostul șef al statului a afirmat că orizontul administrativ al liderului liberal Ilie Bolojan este limitat la un nivel administrativ. 

„Oradea e lumea lui, atât poate. Să-i ceri lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este prea mult. Numai că la Oradea dacă pui o taxă pe parcare, este una, afectezi un om, aici dacă pui o taxă pe venituri, afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru”, a spus fostul șef de stat, sâmbătă, la Digi24. 

Grindeanu, „Un demagog”

În privința lui Sorin Grindeanu, Traian Băsescu a afirmat că acesta este un „demagog” care a provocat o criză politică fără alternative și consultări prealabile cu foștii colegi de coaliție. 

„Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală, sau din interes personal, sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu poți să fii atât de mic ca și om politic, încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția”, a precizat fostul președinte. 

Simion, „un om de peluză de succes”

Referitor la George Simion, liderul AUR, Băsescu l-a numit „om de peluză”. 

„Om de peluză, da, cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dă și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare”, a precizat Băsescu. 

La testele PISA de anul acesta, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la Citire procentul ajunge la 48%. La Științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază.  

Sursa video: Digi 24

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