Traian Băsescu, despre participarea președintelui la Adunarea Generală a ONU: „E o pierdere de vreme”

Traian Băsescu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi24, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a nu participa la ceremoniile de Ziua Marinei și de a merge, în schimb, la mănăstiri.

„Uite care-i treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care îl are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei zece ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU”, a spus Traian Băsescu.

Băsescu: E o pierdere de vreme la adunările generale

Băsescu a spus apoi că, în cei zece ani în care a fost președinte, a participat o singură dată la Adunarea Generală a ONU.

„Eu am fost zece ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european”, a declarat Traian Băsescu.

El și-a amintit apoi de discursurile susținute de liderii prezenți la reuniunea de la New York.

„Dar acolo când am fost eu, am nimerit, încă trăia Gaddafi (fostul lider libian Muammar Gaddafi – n.r.), s-a dus la tribună o oră jumătate și-a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze”, a spus fostul președinte.

În ce situații consideră Băsescu importantă participarea la ONU

Băsescu a precizat că prezența președintelui la ONU este importantă atunci când țara deține președinția temporară a Consiliului de Securitate.

„E bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair. Și pe urmă a venit Gaddafi după noi”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre recepția organizată de președintele Statelor Unite pentru liderii prezenți la Adunarea Generală.

„Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la Adunarea Generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția”, a mai spus Traian Băsescu.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan urmează să participe, la New York, la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Sursa video: Digi 24