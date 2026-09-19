Băsescu avertizează: Dacă am avea un guvern naționalist, România n-ar fi finanțată

„Dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

El a continuat cu un scenariu privind efectele unei eventuale crize de finanțare.

„Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment. Vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistența socială, să nu plătești educația, să nu plătești Armata”, a spus Băsescu.

Fostul președinte s-a referit și la militarii în rezervă care susțin AUR.

„Poate este timpul ca rezerviștii care se uită cu drag la AUR să se trezească: pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați”, a mai declarat Traian Băsescu.