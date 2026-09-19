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Băsescu, atac dur la Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”

Fostul președinte Traian Băsescu îi răspunde lui Kelemen Hunor după schimbul de replici dintre cei doi și spune că este, la rândul său, „un produs al vechiului regim”, dar susține că diferența este că a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și să condamne comunismul.
Băsescu, atac dur la Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”
OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 14:20, Politic
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Traian Băsescu a fost întrebat la Digi24 despre schimbul de replici avut cu liderul UDMR Kelemen Hunor, care l-ar fi numit pe fostul președinte „cel mai bun produs al dictaturii comuniste”.

Băsescu spune că este un produs al vechiului regim.

„Domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs și eu sunt un produs al vechiului regim. Nu m-am școlit și nu am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu explică și care este, în opinia sa, deosebirea dintre el și Kelemen Hunor.

„Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor”, a adăugat Băsescu.

Fostul președinte a lansat apoi un atac direct la adresa liderului UDMR, referindu-se la relația acestuia cu Viktor Orbán.

„Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpân aici”, a mai spus Traian Băsescu.

Schimbul de replici dintre cei doi a început după ce Traian Băsescu a criticat implicarea UDMR în negocierile politice de la București. Kelemen Hunor a reacționat și a folosit numele „Petrov”, asociat fostului președinte.

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