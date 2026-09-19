Băsescu: Georgescu va candida la prezidențiale, iar Simion se va orienta spre funcția de premier

„Categoric va candida la prezidențiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte a precizat că nu este convins că Georgescu ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 dacă scrutinul ar fi continuat și a spus că este posibil ca Elena Lasconi să fi ajuns președinta României.

„Nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de a clarifica cine este Călin Georgescu”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a vorbit și despre scorul pe care estimează că l-ar putea obține AUR la următoarele alegeri parlamentare.

„Toată lumea vede AUR-ul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35%”, a spus fostul președinte.

Ulterior, Băsescu a indicat un interval și mai precis: „Va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jur de 30% și va rămâne în opoziție”.