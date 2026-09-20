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Nicușor Dan, întâlnire cu Secretarul General al ONU: I-am transmis recunoștința profundă a României

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit, duminică, cu Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, la sediul ONU din New York.
Nicușor Dan, întâlnire cu Secretarul General al ONU: I-am transmis recunoștința profundă a României
Sursă foto: Nicușor Dan / X
Daiana Rob
20 sept. 2026, 19:20, Politic
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„I-am transmis recunoștința profundă a României pentru eforturile sale neobosite de a găsi soluții la conflictele din întreaga lume și pentru angajamentul său ferm față de pace, dialog și respectarea dreptului internațional”, a scris Dan, într-un mesaj publicat, duminică, pe X.

Acesta i-a mulțumit lui Guterres pentru „eforturile continue de atenua impactul impactul umanitar, economic și asupra securității alimentare globale al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Șeful statului a mai precizat că România „va rămâne un susținător ferm” al inițiativei de reformă „ONU80” și al Pactului pentru Viitor, ce contribuie la unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale.

Nicușor Dan se află în SUA cu prilejul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, care va avea loc săptămâna viitoare. În cadrul evenimentului va participa și Emmanuel Macron, dar și alți lideri ai lumii.

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