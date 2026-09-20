Nicușor Dan, mesaj pentru românii din SUA: Vă încurajez să rămâneți atenți la ce se întâmplă în România

„Românii din Statele Unite contribuie la apropierea dintre țările noastre. Relațiile profesionale, universitare, culturale sau de afaceri pe care le construiți dau consistență acestei legături și deschid oportunități pentru generațiile următoare”, se arată în mesajul transmis de Nicușor Dan, publicat de Administrația Prezidențială.

În discursul său, președintele a pus accent pe românii din SUA care contribuie activ la societate, îi învață pe copii limba română, își ajută conaționalii sau se implică în activități sociale.

Acesta a mai precizat că, „pentru copiii și tinerii care cresc în afara granițelor este important ca legătura cu România să fie cultivată cu deschidere, pentru a descoperi o țară în care ideile lor contează și care le prețuiește identitatea formată între două culturi diferite, dar care pun preț pe aceleași valori fundamentale”.

Statul român le datorează condiții cetățenilor din diaspora

„Celor care se gândesc să revină în România le datorăm condiții care să facă această alegere posibilă. Celor care, pe de altă parte, își văd viitorul în țările în care s-au stabilit le datorăm același respect și posibilitatea de a rămâne implicați în problemele majore ale națiunii noastre”, se arată în mesajul transmis de Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate, dar și că statul român are obligația de a-i trata pe românii din străinătate cu respect:

„Statul român are obligația de a vă trata cu respect în fiecare interacțiune: la un ghișeu consular, atunci când solicitați un simplu document, fie dacă doriți să investiți în România sau când luați în calcul revenirea în țară. Respectul se vede în servicii care funcționează bine, în reguli clare și în răspunsuri oferite la timp”, a transmis șeful statului.

Șeful statului i-a îndemnat pe români să urmărească evenimentele din țară

Acesta i-a îndemnat pe românii din diaspora să se implice, totuși, în proiectele majore de dezvoltare ale țării.

„Experiența acumulată de dumneavoastră trebuie să își găsească locul firesc în proiectele majore de dezvoltare ale țării. Iar acest lucru presupune instituții dispuse să asculte, capabile să învețe din soluții care funcționează atât de bine în alte părți.

Vă încurajez să rămâneți angajați și atenți la ceea ce se întâmplă în România și, totodată, să vă exercitați dreptul de a solicita competență și integritate în relația cu autoritățile noastre. Vă asigur că distanța geografică nu diminuează legitimitatea vocii dumneavoastră, iar critica de bună-credință este o formă de implicare de care o democrația are nevoie”, a transmis președintele Nicușor Dan.