Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump, cu ocazia Adunării Generale a ONU. Programul președintelui în SUA

Pe 21 septembrie, Nicușor Dan se va întâlni cu Alianța foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România. Ulterior, președintele va avea o întâlnire cu antreprenori români din SUA care activează în domeniul Tech.

Programul zilei va continua cu o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.

Tot pe 21 septembrie, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția oferită de Donald Trump

Pe 22 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, în New York. Evenimentul are loc în contextul aniversării a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Ulterior, președintele și Prima Doamnă se vor întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York.

În aceeași zi, Nicușor Dan va participa, la sediul Organizației Națiunilor Unite, la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Mirabela Grădinaru va participa separat la dejunul oferit de Melania Trump pentru Primele Doamne și Domni prezenți la New York.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Benjamin Black, CEO al US International Development Finance Corporation.

Tot pe 23 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de Prima Doamnă Melania Trump.