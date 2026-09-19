Nicușor Dan laudă proiectul Via Transilvanica și spune că este optimist privind viitorul economic al României

„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care unește oameni, comunități și regiuni și care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că societatea are nevoie de mai mult dialog.

„Avem nevoie să ne cunoaștem mai bine. Prea des privim societatea prin clișee și prea puțin prin experiența directă a dialogului și a colaborării”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a prezentat Via Transilvanica drept un exemplu de proiect construit prin implicare și colaborare.

„Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună și că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare. La Via Transilvanica Business Fest, am avut ocazia să transmit aprecierea mea echipei Tășuleasa Social și comunității de voluntari care, prin implicare și perseverență, transformă responsabilitatea și solidaritatea în fapte”, a spus acesta.

Președintele a afirmat că este optimist în privința viitorului României.

„Această capacitate de a construi împreună trebuie să se regăsească și în economie. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul economic al României. Iar pentru a transforma acest optimism în rezultate, avem nevoie de dialog și de încredere”, a mai scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a participat sâmbătă la evenimentul „Via Transilvanica Business Fest”, organizat la Piatra Fântânele, în județul Bistrița-Năsăud.