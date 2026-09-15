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Sorin Grindeanu îi cere premierului să intervină pentru detensionarea protestelor: Bolojan, ieși de după perdelele de la Guvern

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului interimar Ilie Bolojan să discute cu reprezentanții fermierilor pentru a opri escaladarea violențelor izbucnite în timpul protestului din București. Social-democratul a subliniat că dialogul este singura soluție pentru detensionarea situației și avertizează asupra implicării unor „forțe extremiste”.
Sorin Grindeanu îi cere premierului să intervină pentru detensionarea protestelor: Bolojan, ieși de după perdelele de la Guvern
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
15 sept. 2026, 16:21, Politic
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Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să inițieze un dialog direct cu reprezentanții fermierilor pentru a detensiona situația din Piața Victoriei. 

Fără violență! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Sorin Grindeanu. 

Acuzații privind deturnarea extremistă a protestului

Grindeanu a cerut tragerea la răspundere a instigatorilor, afirmând că violențele reprezintă o încercare a unor forțe extremiste de a genera haos în spațiul public.  

Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate”, a mai transmis Grindeanu.

„Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației”, a conchis acesta. 

Protestele fermierilor

Reacția președintelui PSD vine după ce fermieri și crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au mobilizat marți pentru un protest în București. 

Situația a degenerat în timpul protestului, unde au loc ciocniri între protestatari și jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți au forțat dispozitivul forțelor de ordine. 

O parte dintre cei prezenți au început să arunce cu pietre, sticle și alte obiecte spre forțele de ordine și Jandarmeria a anunțat că a intervenit pentru extragerea mai multor persoane care au instigat la violență. 

În contextul protestelor, Guvernul a luat act de revendicările fermierilor și a condamnat violențele pornite, făcând apel la calm. 

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