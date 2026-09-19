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Planul de guvernare propus de Siegfried Mureșan: Reducerea inflației, dar și creșterea nivelului de trai

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a transmis, sâmbătă, pe rețelele sociale un mesaj referitor la planul său de guvernare. Acesta își propune să continue reformele inițiate de guvernul Bolojan.
Planul de guvernare propus de Siegfried Mureșan: Reducerea inflației, dar și creșterea nivelului de trai
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
19 sept. 2026, 17:43, Politic
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„Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, o etapă de creștere”, a transmis Mureșan, pe Facebook.

 Premierul desemnat a mai precizat că va continua „câteva principii sănătoase”, precum gestionarea atentă a banilor publici.

 „Cred că avem câteva principii sănătoase pe care trebuie să le continuăm: să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie”, a transmis Mureșan.

„Obiectivul este să reducem inflația, să creștem economia și să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor”, a continuat el.

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan a fost desemnat de Nicușor Dan pentru ocuparea funcției de premier, după consultările desfășurate, miercuri, la Palatul Victoria. Președintele Nicușor Dan a precizat că l-a ales pentru că, după 6 ore de consultări cu partidele, Mureșan a avut cele mai multe voturi.
Pentru a deveni premier, Siegfried Mureșan va trebui să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

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