România învinge Ucraina cu 3-0 și se califică în sferturile Campionatului European de volei

România a început foarte bine partida și a câștigat primul set cu 25-22.

În setul al doilea, Ucraina a condus cu 12-9, însă România a revenit și a egalat la 15-15. Finalul le-a aparținut tricolorilor, care s-au desprins după 18-18 și au câștigat cu 25-21.

Setul al treilea a fost cel mai disputat. Ucraina a avut mai multe mingi de set, iar România a ratat, la rândul ei, mai multe mingi de meci. Tricolorii au rezistat într-un final tensionat și s-au impus cu 30-28, închizând partida cu 3-0.

România a încheiat pe locul al treilea Grupa D, disputată la Cluj-Napoca, după ce a obținut trei victorii, cu Elveția, Turcia și Franța. În ultimul meci din grupă, tricolorii au învins Franța cu 3-2, după ce au revenit de la 0-2 la seturi.

Ucraina a încheiat pe locul al doilea Grupa B, după patru victorii, obținute în fața Israelului, Macedoniei de Nord, Bulgariei și Portugaliei. Singura înfrângere a venit în meciul cu Polonia, liderul clasamentului mondial.