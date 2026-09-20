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Volei: România joacă azi cu Ucraina, în optimile EuroVolley 2026. Cine transmite meciul

Naționala masculină de volei a României întâlnește duminică Ucraina, în optimile de finală ale Campionatului European - EuroVolley 2026. Partida se joacă de la ora 16.00, în Arena 8888 din Sofia și este transmisă în direct de TVR 1.
Volei: România joacă azi cu Ucraina, în optimile EuroVolley 2026. Cine transmite meciul
Foto: Federația Română de Volei
Cosmin Pirv
20 sept. 2026, 07:27, Sport
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Naționala de volei a României a ajuns în optimile de finală după evoluția din grupa disputată la Cluj-Napoca, unde „tricolorii” au obținut victorii importante în fața Franței și Turciei.

Adversara României a avut un parcurs solid în faza grupelor. Ucraina a câștigat meciurile cu Bulgaria, Portugalia, Macedonia de Nord și Israel și a pierdut un singur meci, în fața Poloniei.

Ucraina are jucători care cunosc foarte bine voleiul românesc. Vasyl Tupcii a evoluat în sezonul trecut la Arcada Galați, unde a fost pregătit chiar de actualul selecționer al României, Sergiu Stancu. Un alt internațional ucrainean, Yevhenii Kisiliuk, a jucat la Rapid.

Ucraina îi mai are în lot și pe Oleh Plotnytsky, jucător la Perugia, și Yurii Semeniuk, de la Projekt Warszawa, ambii evoluând în campionate puternice din Europa.

Înaintea partidei, selecționerul Sergiu Stancu a declarat că are încredere în jucătorii săi și că România poate obține calificarea.

„Ucraina este o echipă puternică, are jucători în cele mai tari campionate ale lumii, Italia și Polonia, este sfert finalistă în Volleyball Nations League, în această vară. Dar eu am încredere în echipa mea”, a spus Sergiu Stancu, potrivit Federației Române de Volei.

România-Ucraina se joacă duminică, de la ora 16.00, în optimile de finală ale EuroVolley 2026. Partida va fi transmisă în direct de TVR 1.

 

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