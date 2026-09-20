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Chivu, după Roma-Inter, 2-2: Trebuie să ne îmbunătățim jocul atunci când nu avem mingea

Cristi Chivu a identificat problema pe care Inter trebuie să o rezolve după remiza cu AS Roma, scor 2-2. Antrenorul român spune că echipa trebuie să progreseze în faza defensivă și să fie mai eficientă atunci când nu are posesia.
Chivu, după Roma-Inter, 2-2: Trebuie să ne îmbunătățim jocul atunci când nu avem mingea
Sursa foto: Mediafax Foto
Cosmin Pirv
20 sept. 2026, 07:46, Sport
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Inter a fost condusă cu 2-0 pe Olimpico, dar a revenit după pauză și a obținut un punct. Lautaro Martinez a marcat ambele goluri ale echipei lui Chivu.

Antrenorul român a vorbit despre cele două faze ale jocului și despre aspectul pe care Inter trebuie să îl îmbunătățească.

„În fotbal există întotdeauna două faze: când ai mingea și când nu o ai; noi trebuie să ne îmbunătățim jocul atunci când nu o avem”, a declarat Chivu, potrivit Sky Sport Italia.

Inter a avut probleme în prima repriză, când Roma a marcat de două ori. După pauză, echipa lui Chivu a reacționat și a reușit să egaleze prin dubla lui Lautaro Martinez.

Chivu a insistat astfel asupra necesității ca Inter să fie mai bine organizată atunci când pierde posesia și să nu aștepte să fie pusă în dificultate pentru a reacționa.

Remiza cu Roma a menținut-o pe Inter fără înfrângere în acest început de sezon din Serie A.

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