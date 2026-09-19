Universitatea Craiova-FCSB, duel între ultimele campioane. Oltenii au un avantaj important

Universitatea Craiova a câștigat 12 dintre cele 14 meciuri disputate pe teren propriu în campionat în 2026. În acest an calendaristic, oltenii au pierdut acasă în Superligă doar de două ori, ambele în fața lui FC Argeș, scrie LPF în avancronica partidei.

De partea cealaltă, FCSB a obținut un singur succes în ultimele șase deplasări din campionat, 2-0 cu FK Csikszereda, pe 26 iulie. În celelalte cinci partide, bucureștenii au înregistrat o remiză și patru înfrângeri.

Partida se anunță și una dintre cele mai urmărite din punct de vedere al asistenței. Universitatea Craiova are o medie de 10.970 de spectatori pe meci, cea mai mare din Superligă.

Cele două formații s-au întâlnit de 42 de ori în campionat din 2014, când fotbalul craiovean a revenit pe prima scenă. FCSB s-a impus de 27 de ori, Universitatea Craiova a câștigat opt partide, iar alte șapte întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Ultima victorie a FCSB în campionat pe terenul Universității Craiova datează din 28 ianuarie 2024, când bucureștenii s-au impus cu 3-0.

Cea mai recentă confruntare directă din Superligă a avut loc la 15 februarie 2026, tot la Craiova. Universitatea s-a impus atunci cu 1-0, prin golul marcat de Assad Al-Hamlawi.