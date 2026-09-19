CSM Oradea, la un pas de calificarea în grupele Basketball Champions League

Formația antrenată de Mikko Riipinen, CSM Oradea, a început partida mai greu și s-a văzut condusă cu nouă puncte, dar a revenit înaintea primei pauze. Un parțial de 19-6 a întors scorul, iar Oradea a încheiat primul sfert în avantaj, 25-21.

CSM a controlat apoi sfertul secund și s-a desprins la pauză, când tabela indica 55-37.

Batumi a avut o revenire spectaculoasă după pauză, cu 13 puncte consecutive, apropiindu-se la două posesii. Orădenii au gestionat însă momentul dificil și au intrat în ultimul sfert cu un avantaj de 12 puncte, 70-58.

CSM CSU Raiffeisen Oradea a controlat finalul și s-a impus cu 93-77, obținând pentru prima dată calificarea în finala turneului preliminar BCL.

Finala CSM Oradea-Salon Vilpas

Dan Akin a încheiat partida cu 16 puncte, 8 recuperări și două intercepții. Josh Jefferson a contribuit cu 15 puncte și 9 pase decisive, Kris Richard a înscris 13 puncte, iar David Nichols a reușit 11 puncte, 11 pase decisive și 6 recuperări. Malik Osborne a avut 10 puncte și 9 recuperări.

În finala turneului, programată duminică, de la ora 18.00, Oradea va întâlni formația finlandeză Salon Vilpas. Câștigătoarea partidei va obține calificarea în grupele Basketball Champions League.

Dacă pierde, CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca în grupele FIBA Europe Cup – ediția 2026/27.