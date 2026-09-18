Gasperini are numai cuvinte de laudă pentru Interul lui Chivu: „Este înaintea tuturor”

Roma și Inter au început perfect noul sezon, cu patru victorii în primele patru etape. Cele două echipe au câte 12 puncte, însă Roma este lider datorită golaverajului mai bun, notează dpa.

Înaintea partidei de sâmbătă, de pe Stadio Olimpico, Gasperini a vorbit despre forma bună a celor două echipe.

„Este o satisfacție să ajungem la acest meci din această poziție în clasament și cu aceste victorii în spate. Va fi un meci important, cu stadionul plin și două echipe importante. Va fi o partidă foarte așteptată”, a declarat Gasperini.

Antrenorul Romei consideră însă că Inter este în continuare peste celelalte echipe din campionat.

„Dar eu încă văd Inter înaintea tuturor. De ani de zile face ceva extraordinar. Cifrele arată că este cea mai puternică echipă din campionatul nostru”, a spus Gasperini.

Ambele echipe au avut un parcurs perfect până acum în Serie A, dar au făcut pași greșiți în Champions League. Roma a remizat, 1-1, cu Fenerbahçe, iar Inter a pierdut cu 2-1 pe terenul lui Real Madrid.

Chivu nu se va putea baza la Roma pe John Stones și Hakan Çalhanoğlu, ambii accidentați.