Imnul Coreei de Nord, difuzat din greșeală pentru echipa Coreei de Sud la Jocurile Asiatice

Incidentul s-a produs vineri, la meciul dintre Coreea de Sud și Bangladesh, disputat la Gifu, în Japonia, în cadrul Jocurilor Asiatice Aichi-Nagoya, scrie Le Figaro.

Jucătorii sud-coreeni erau aliniați și așteptau intonarea imnului țării lor când au auzit imnul Coreei de Nord. Sportivii au părut nedumeriți, iar unii și-au luat mâinile de la piept și au atras atenția oficialilor asupra greșelii.

Organizatorii au oprit apoi imnul nord-coreean și au difuzat imnul Bangladeshului. Imnul Coreei de Sud a fost pus ulterior, într-un moment în care cele două echipe se pregăteau deja de începerea partidei.

Crainicul stadionului și-a cerut public scuze pentru incident.

Federația Sportivă și Olimpică din Coreea de Sud a anunțat că a depus un protest oficial la organizatori și a cerut explicații privind modul în care s-a produs eroarea.

Gafa nu a afectat însă rezultatul meciului. Coreea de Sud a învins Bangladeshul cu 5-0, în primul său meci din grupa A a competiției de hochei pe iarbă masculin.

Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât cele două state rămân formal în stare de război, după ce Războiul din Coreea s-a încheiat printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace.