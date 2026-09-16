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Fără precedent: Coreea de Nord, obligată de un tribunal sud-coreean să plătească 32,5 milioane de dolari pentru distrugerea unui birou comun

Un tribunal din Coreea de Sud a decis miercuri că regimul de la Phenian trebuie să plătească Seulului despăgubiri de 44,6 miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 32,5 milioane de dolari, pentru distrugerea unui birou de legătură intercoreean în 2020.
Fără precedent: Coreea de Nord, obligată de un tribunal sud-coreean să plătească 32,5 milioane de dolari pentru distrugerea unui birou comun
Sursa foto: X
Luiza Moldovan
16 sept. 2026, 06:37, Știri externe
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Decizia Tribunalului Central din Seul are în principal o valoare simbolică, relatează AP.

În contextul actual al relațiilor dintre cele două țări, autoritățile sud-coreene nu au o cale clară prin care să oblige Phenianul să achite suma stabilită de instanță.

Cazul este unul fără precedent: este pentru prima dată când guvernul de la Seul a dat în judecată Coreea de Nord.

Ministerul sud-coreean al Unificării, instituția care gestionează relațiile cu Phenianul, a declarat că respectă decizia instanței și a cerut reluarea dialogului dintre cele două țări.

„Toate problemele dintre Sud și Nord trebuie rezolvate prin dialog și cooperare”, a transmis ministerul.

Autoritățile nord-coreene nu au reacționat imediat la hotărârea instanței.

Clădirea a fost aruncată în aer în 2020

Biroul comun de legătură se afla în orașul nord-coreean Kaesong, aproape de granița dintre cele două țări.

Coreea de Sud construise clădirea pentru a facilita comunicarea și cooperarea dintre Seul și Phenian.

În iunie 2020, Coreea de Nord a detonat clădirea, după ce a criticat autoritățile sud-coreene pentru că nu au împiedicat activiștii nord-coreeni să trimită peste graniță, cu ajutorul baloanelor, pliante cu mesaje împotriva regimului de la Phenian.

Biroul fusese închis încă din ianuarie 2020, când Coreea de Nord și-a închis granițele din cauza pandemiei de COVID-19. Clădirea era goală în momentul exploziei.

Distrugerea sediului a fost considerată la acea vreme un mesaj direct către Seul și o demonstrație a nemulțumirii Phenianului față de blocarea negocierilor privind programul său nuclear.

Relațiile dintre cele două Corei s-au deteriorat

În 2018, fostul președinte sud-coreean Moon Jae-in s-a întâlnit de trei ori cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și a contribuit la organizarea primei întâlniri dintre Kim și președintele american Donald Trump, în iunie 2018.

Diplomația s-a blocat însă după al doilea summit Kim-Trump, desfășurat în Vietnam în 2019. Statele Unite au respins atunci solicitarea Phenianului privind o reducere importantă a sancțiunilor în schimbul renunțării parțiale la capacitățile sale nucleare.

De atunci, Coreea de Nord și-a extins arsenalul nuclear și programul de rachete și și-a consolidat relațiile cu Rusia și China.

Phenianul a trimis mii de militari și cantități importante de arme pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina, potrivit autorităților occidentale și sud-coreene.

Seul încearcă să reia dialogul

Politica Coreei de Sud față de Phenian s-a schimbat după preluarea mandatului de către președintele liberal Lee Jae Myung, anul trecut.

Lee a adoptat un ton mai conciliant și a făcut apel la reluarea dialogului cu Coreea de Nord. Phenianul nu a răspuns însă până acum favorabil acestor inițiative.

În același timp, Kim Jong Un a suspendat aproape toate formele de dialog cu Seulul și a descris Coreea de Sud drept „cel mai ostil dușman” al țării sale.

În Statele Unite, Donald Trump a arătat că este interesat de reluarea discuțiilor cu liderul nord-coreean în timpul celui de-al doilea mandat.

Luna trecută, Trump a cerut Pentagonului să reducă substanțial amploarea unui important exercițiu militar desfășurat împreună cu Coreea de Sud, invocând relația sa bună cu Kim.

Phenianul a respins până acum ofertele de dialog ale lui Trump și cere Washingtonului să renunțe la solicitarea privind denuclearizarea ca precondiție pentru reluarea negocierilor.

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