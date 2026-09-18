Fiul lui Dan Șucu, gol pentru Rapid în Giulești. Andrei Șucu a marcat la câteva secunde după ce a intrat pe teren

Rapid a încheiat în forță meciul cu FC Argeș din etapa a 10-a a SuperLigii, iar ultima fază importantă a partidei i-a aparținut lui Andrei Șucu.

Fiul patronului Dan Șucu a fost trimis pe teren în minutul 90+4, în locul lui Stojilkovic, iar în același minut a reușit să marcheze pentru 3-1, după o pasă a lui Vladan Bubanja.

A fost primul gol înscris de Andrei Șucu în SuperLiga pentru echipa de seniori a Rapidului.

Fotbalistul, născut pe 26 decembrie 2008, are 17 ani și evoluează ca mijlocaș. Șucu junior își făcuse debutul oficial pentru Rapid în mai 2025, într-un meci cu Universitatea Cluj, încheiat 2-2. În ultimele sezoane, el a fost integrat treptat în lotul primei echipe și a fost convocat și la naționala României U18.

Rapid urcă temporar pe primul loc

Înaintea partidei de vineri, Rapid era pe poziția a doua în SuperLiga, cu 18 puncte după nouă etape, la două puncte în spatele liderului Dinamo. Giuleștenii aveau cinci victorii, trei remize și o singură înfrângere.

Victoria cu FC Argeș duce echipa pregătită de Daniel Pancu la 21 de puncte, astfel că Rapid trece temporar pe primul loc, cu un punct peste Dinamo. Formația din Ștefan cel Mare își joacă partida etapei duminică, împotriva Farului Constanța.

Rapid traversează un start bun de sezon. În etapa precedentă, giuleștenii câștigaseră tot pe teren propriu, 2-1 cu FC Voluntari, iar înaintea rundei a zecea aveau una dintre cele mai bune defensive din campionat, cu doar cinci goluri primite.

Fiul acționarului majoritar al Rapidului

Andrei Șucu este fiul mai mic al lui Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului. Omul de afaceri a intrat în acționariatul clubului giuleștean în 2022, iar implicarea familiei în fotbal a pornit inclusiv de la pasiunea celor doi fii ai săi pentru acest sport.

Andrei a crescut în academia Rapidului și s-a pregătit în ultimii ani în repetate rânduri alături de echipa mare. În vara acestui an, președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu confirma că tânărul se află printre jucătorii urmăriți pentru lotul primei echipe.