Daniel Pancu, antrenorul echipei Rapid București, după prima treime a sezonului: „Suntem mai bine decât speram”

„Suntem mai bine decât speram ca poziție în clasament, în condițiile în care au venit foarte mulți jucători noi. Chiar și așa puteam să avem și mai multe puncte, cu vreo două în plus”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, programată vineri, de la ora 21:00, în Giulești.

Antrenorul Rapidului consideră că echipa poate progresa.

„Sunt încrezător pentru viitor, sunt convins că avem valoare, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine, sunt convins că vom arăta și forță în foarte multe momente”, a afirmat Pancu.

Tehnicianul vede deja conturată lupta pentru locurile fruntașe de play-off.

„Surprize din echipe care nu au fost în play-off anul trecut, nu știu. Pe Farul o văd foarte bună în multe momente, și echipe nou-promovate, Corvinul, Sepsi. Dar, cred că până la urmă în play-off va fi tot ce a fost anul trecut. Mai e perioada de transferuri din iarnă, (…) mai facem și atunci o analiză. Dar, sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat până acum”, a spus Pancu.

„Poate cel mai important meci al nostru”

Tehnicianul clubului giuleștean consideră confruntarea cu FC Argeș una esențială pentru Rapid înaintea pauzei competiționale pentru meciurile echipelor naționale.

„E foarte important înainte de pauză. În primul rând sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm. Sigur, face parte din fotbal, se poate întâmpla absolut orice, dar este un amănunt important și am avut discuția asta deja de aici cu jucătorii, pentru că va trebui să tratăm jocul foarte, foarte, foarte serios. E poate cel mai important meci al nostru din astea prime zece etape”, a declarat antrenorul.

Despre FC Argeș, antrenorul Rapidului a spus că este o echipă imprevizibilă.

„Rămâne în continuare o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care probabil are același obiectiv și în acest sezon. O echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă aproape imposibil de analizat, pentru că schimbă des sistemele, nu poți anticipezi ce se va întâmpla”, a spus Pancu.

Antrenorul Rapidului a adus în discuție și starea gazonului arenei din Giulești, mai ales în condițiile în care miercuri seară a găzduit un meci din Europa League.

„Va fi un meci de mare luptă pe un gazon care probabil va suferi și mai mult după ce aseară s-a jucat pe el un meci din grupele Europa League. Deci, mă aștept la un joc de mare luptă, un joc împotriva unei echipe foarte ambițioase. (…) La un club și la o echipă cu pretenții cum e Rapid, cu jucători cu o calitate foarte mare din punct de vedere tehnic, influențează. N-ai cum. Influențează viteza jocului, execuțiile și nu e normal”, a spus el.

Obiectivul stabilit este play-off-ul, dar Pancu vrea mai mult

Pancu a confirmat că în contractul său obiectivul este calificarea în play-off, însă spune că nu acesta este singurul obiectiv pe care și l-a propus la Rapid.

„Se tot încearcă, prezența asta în Europa din nou de vreo trei sezoane. Nu am reușit până acum. Ne dorim foarte mult din nou să nu fim doar niște participanți la competiție îmbrăcați în vișiniu, cu toții, începând cu mine. În contractul meu e calificarea în play-off. E obiectivul, dar nu am venit aici pentru a mă califica în play-off. Ne dorim foarte mult, sunt convins că putem să-l atingem, dar să vedem ce se întâmplă pe parcurs, pentru că Rapid, în perioada asta, în toate sezoanele a fost foarte bine”, a spus Pancu.

Pancu a atras atenția și asupra unui trend pe care spune că l-a observat în ultimele două sezoane. Antrenorul afirmă că Rapid are rezultate mai slabe în deplasare odată cu venirea iernii.

„Am cerut ieri statistica ultimelor două sezoane la meciurile de campionat în perioada de iarnă. Rapid a câștigat 18 puncte în 16 deplasări iarna”, a spus el.

„Un lucru pe care eu l-am observat: în perioada când vine frigul, Rapid are probleme. Și urmează perioada de frig. (…) Nu e normal, pentru că de când începe frigul, Rapid nu mai are rezultate. Face un punct pe meci în deplasare. E puțin”, a spus tehnicianul.