AS Roma și Inter Milano au remizat, scor 2-2, în derby-ul etapei din Serie A

Roma a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 6, prin Manu Koné. Mijlocașul francez a înscris din nou în minutul 37 și a dus scorul la 2-0.

Inter a reacționat imediat după pauză. Lautaro Martínez a redus diferența în minutul 46, iar căpitanul formației lui Cristi Chivu a reușit dubla în minutul 79.

Cele două echipe au încercat să găsească golul victoriei pe final, însă scorul a rămas 2-2.

Cele două formații aveau victorii pe linie înaintea confruntării directe. După cinci etape, Roma și Inter au câte 13 puncte și rămân la egalitate în fruntea clasamentului din Serie A.

Pentru Inter, revenirea de pe Olimpico nu este o premieră în acest sezon. Echipa lui Cristi Chivu a fost condusă cu 2-0 și în precedentele două meciuri din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a întors meciul cu Napoli și a câștigat cu 3-2, apoi a revenit și cu Udinese, scor 5-3.