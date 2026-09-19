Măsuri speciale de ordine la Dinamo – Farul. Jandarmeria anunță controale suplimentare

Accesul spectatorilor pe stadion va începe la ora 18:30 și va fi permis doar pe baza biletelor sau invitațiilor.

Suporterii lui Dinamo vor intra prin bulevardul Pierre de Coubertin și strada Maior Ion Coravu, iar fanii Farului vor avea acces prin bulevardul Basarabia, către Peluza II Sud.

Jandarmeria a precizat că suporterii Farului care vin organizat, cu autocare sau microbuze, vor fi preluați la intrarea în București de echipaje de jandarmi și polițiști și conduși către stadion. Fanii oaspeților care vin individual se pot aduna pe bulevardul Basarabia începând cu ora 18:30.

Forțele de ordine le recomandă suporterilor Farului să ajungă din timp la stadion, în condițiile în care pe bulevardul Basarabia au loc lucrări de reabilitare a liniei de tramvai.

Totodată, Jandarmeria le cere fanilor oaspeți să nu poarte sau să afișeze însemne ale Farului în alte zone ale stadionului în afara Peluzei II Sud, sectorul rezervat acestora.

Pentru acest meci vor fi introduse și controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru a împiedica introducerea materialelor pirotehnice și a altor obiecte interzise în stadion.

Jandarmeria amintește că spectatorii nu pot intra pe stadion cu băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise sau obiecte care ar putea pune în pericol siguranța participanților. Comportamentul suporterilor va fi supravegheat inclusiv prin înregistrări video și fotografii operative.