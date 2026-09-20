Femeile care au practicat sport în adolescență sunt mai predispuse să aspire la poziții de conducere, potrivit unui studiu

Cercetarea, intitulată „Girls Who Play Change the Game”, a fost realizată de e.l.f. Beauty și organizația Parity și a inclus 9.056 de femei cu vârste între 18 și 65 de ani din Statele Unite ale Americii, Canada, Germania și Marea Britanie, care lucrează sau au lucrat cu normă întreagă în ultimii cinci ani. Studiul a mai cuprins 328 de sportive profesioniste și 114 membri ai unor consilii de administrație, femei și bărbați. Datele au fost colectate în perioada iunie-august 2026.

Aproape 50% mai multe femei în poziții de conducere

Potrivit rezultatelor, femeile care au practicat sport cel puțin trei ani înainte de finalul liceului sunt cu 37% mai predispuse să aspire la o poziție de senior leadership sau la un post într-un consiliu de administrație decât femeile care au practicat mai puțin sport sau deloc. De asemenea, sunt cu aproape 50% mai predispuse să ocupe deja o poziție de conducere și cu aproape 25% mai predispuse să fi negociat salariul.

Legătura dintre sport și evoluția profesională apare și în răspunsurile participantelor. Aproape 90% dintre femeile care au participat la studiu și care au fost promovate spun că o abilitate învățată prin sport le-a ajutat să avanseze în carieră. 69% dintre cele cu cel puțin cinci ani de experiență profesională afirmă că lecțiile deprinse prin sport sunt mai importante ca oricând la locul de muncă.

Printre abilitățile asociate de participante cu experiența sportivă se numără lucrul în echipă, disciplina, perseverența, adaptabilitatea, comunicarea și capacitatea de a face față presiunii. Aproape 90% dintre femeile promovate din categoria analizată consideră că una dintre aceste competențe le-a ajutat să avanseze profesional.

Ce spun sportivele profesioniste

Studiul a analizat separat și experiența sportivelor profesioniste.

98% dintre acestea au declarat că sportul le-a pregătit pentru viața de după cariera sportivă. 85% dintre membrii din conducerea unor companii chestionați, femei și bărbați, au spus că lecțiile învățate prin sport sunt importante pentru viitorii membri ai consiliilor de administrație.

Cercetarea mai arată că participarea sportivă este în creștere în rândul generațiilor mai tinere. 70% dintre femeile din Generația Z (născute între 1997 și 2010) care au început să practice un sport au continuat până la finalul liceului, comparativ cu 62% dintre femeile din generația Baby Boomers (născute între 1946 și 1964).

Studiul nu demonstrează o relație de cauzalitate

Autorii studiului subliniază însă că rezultatele sunt corelaționale și descriptive și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate între practicarea sportului și succesul profesional. Cu alte cuvinte, cercetarea identifică o asociere între cele două variabile, fără să poată demonstra că sportul este, de unul singur, cauza diferențelor observate în cariere.

Cercetarea este prezentată de cele două organizații care au realizat-o drept una dintre cele mai ample analize dedicate legăturii dintre sportul practicat de fete și parcursul profesional ulterior al femeilor.