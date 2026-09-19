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Accident grav în Prahova: au ieșit cu mașina de pe șosea. Tânăr de 19 ani, mort

Un accident s-a petrecut sâmbătă seară, în satul Mioara din Prahova. O mașină în care se aflau trei tineri a ieșit de pe carosabil. Doi dintre ei au rămas încarcerați, iar unul dintre aceștia, în vârstă de 19 ani, a murit în urma accidentului.
Accident grav în Prahova: au ieșit cu mașina de pe șosea. Tânăr de 19 ani, mort
Sursă foto: ISU Prahova
Daiana Rob
19 sept. 2026, 22:07, Social
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La accident au intervenit pompierii Detașamentului 2 Ploiești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM). La caz au intervenit și medicii SAJ Prahova.

„În urma accidentului, două persoane au rămas încarcerate. Echipajele de intervenție l-au extras pe conducătorul auto, un tânăr de 18 ani, care prezenta semne vitale și a fost predat unui echipaj SAJ Prahova. Ulterior, a fost extras și un tânăr de 19 ani, care se afla în stare de inconștiență, acesta fiind predat echipajului TIM pentru acordarea îngrijirilor medicale”, informează ISU Prahova.

Un al treilea tânăr de 15 ani, nu a fost încarcerat. El primește îngrijiri medicale la fața locului.

Misiunea este în dinamică, potrivit ISU Prahova.

Tânărul de 19 ani a murit, ceilalți au fost duși la spital

Tânărul de 19 ani, scos inconștient din mașină a murit, potrivit ISU Prahova.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, tânărul în vârstă de 19 ani a fost declarat decedat”, transmit salvatorii prahoveni.

Celălalt tânăr, de 18 ani, a fost și el scos din mașină inconștient. El a fost intubat și dus la UPU Ploiești.

Ultimul dintre pasageri, adolescentul de 15 ani, a fost dus la spital cu o ambulanță SAJ. Acesta a suferit traumatisme la mâini și picioare, potrivit salvatorilor.

„Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate”, informează ISU Prahova.

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