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A murit interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure de lângă Iași. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor

Interlopul Viorel Oarză a murit sâmbătă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde era internat în stare critică după ce a fost găsit împușcat în cap într-o pădure de lângă Iași.
A murit interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure de lângă Iași. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor
Viorel Oarză. sursa foto: Facebook
Iulian Moşneagu
19 sept. 2026, 16:25, Social
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Viorel Oarză fusese găsit marți într-o pădure din zona localității Holboca. El a fost transportat la spital în stare gravă și a fost operat pentru extragerea glonțului din cutia craniană.

Sâmbătă dimineață, bărbatul a fost deconectat de la aparate, iar familia și-a dat acordul pentru prelevarea organelor.

Moartea lui Viorel Oarză a fost anunțată și de fiul său, Robert Oarză, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunță trecerea la cele veșnice a lui Viorel Oarză. (…) Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, tată! Vei rămâne mereu în inimile noastre”, a transmis acesta.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat. Una dintre ipotezele luate în calcul este sinuciderea, însă familia și apropiații lui Viorel Oarză resping această variantă.

Cine este Viorel Oarză

Viorel Oarză este un fost boxer profesionist român, cunoscut publicului atât pentru activitatea sa sportivă, cât și pentru implicarea sa ulterioară în structuri de criminalitate organizată autohtone și internaționale.

Numele său a devenit extrem de cunoscut la nivel internațional după ce autoritățile italiene l-au identificat drept liderul grupării mafiote Brigada. Gruparea, activă în special în zona Torino și în nordul Italiei, a fost considerată primul clan mafiot format exclusiv din cetățeni români.

Viorel Oarză a primit porecla de„Il Padrino” din partea presei și a procurorilor, întrucât a reușit să coordoneze activitățile infracționale ale clanului) direct din închisoarea „Delle Vallette” din Torino, unde executa o pedeapsă pentru tentativă de omor.

După eliberare și revenirea în țară, Oarză a rămas o figură controversată în lumea interlopă din Iași, fiind implicat în mai multe episoade de violență cu clanul rival Corduneanu. De asemenea, de numele său sunt legate scandaluri imobiliare.

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