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De la toxiinfecție alimentară la dublă crimă. Mamă și fiică, ucise cu ricină

Moartea unei femei și a fiicei sale de 15 ani, pusă inițial pe seama unei toxiinfecții alimentare, este anchetată acum ca dublă crimă. Analize efectuate în Italia și Germania au indicat că cele două ar fi fost otrăvite intenționat cu ricină.
De la toxiinfecție alimentară la dublă crimă. Mamă și fiică, ucise cu ricină
Prim-plan cu o plantă de ricin/sursa foto: Pexels
Maria Miron
18 sept. 2026, 09:47, Știri externe
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Analizele efectuate în Italia și la Institutul Robert Koch din Germania au stabilit că femeia, de 50 de ani, și fiica sa de 15 ani au fost otrăvite cu ricină. Potrivit ANSA, anchetatorii cercetează acum cazul ca posibil dublu omor.

Cele două decese fuseseră atribuite inițial unei toxiinfecții alimentare, după ce mama și fiica s-au îmbolnăvit în Ajunul Crăciunului, în locuința familiei din regiunea Molise, în sudul Italiei.

Rezultatele analizelor oferă acum indicii certe privind otrăvirea celor două, iar cazul este investigat ca posibil dublu omor.

Ipotezele anchetatorilor

Soțul femeii și tatăl adolescentei, în vârstă de 50 de ani, s-a îmbolnăvit și el, dar și-a revenit. Bărbatul este contabil și fost primar al unei localități.

Anchetatorii verifică mai multe ipoteze și analizează inclusiv persoane din cercul de prieteni și cunoștințe al familiei.

Una dintre ipotezele analizate este că bărbatul și-ar fi putut otrăvi soția și fiica și ar fi ingerat o cantitate mult mai mică de ricină pentru a îndepărta suspiciunile. Anchetatorii nu au stabilit însă că el este autorul faptelor.

Polițiștii iau în calcul un dublu omor cu premeditare, dar analizează și posibilitatea ca bărbatul să fi fost el însuși victima unei tentative de omor comise de o altă persoană.

Cinci medici sunt anchetați

Mama, fiica și tatăl au ajuns de mai multe ori la spital după ce au început să prezinte simptomele otrăvirii.

Cinci medici sunt anchetați pentru o posibilă neglijență, anchetatorii urmând să stabilească dacă femeia și adolescenta ar fi putut fi salvate în cazul în care ar fi primit la timp tratamentul necesar.

Ricina este o toxină extrem de puternică provenită din semințele plantei de ricin (Ricinus communis). Chiar și cantități mici pot provoca intoxicații severe și pot fi letale.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească proveniența substanței și modul în care aceasta a ajuns la victime.

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