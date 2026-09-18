„Super-aplicația” Max ridică semne de întrebare privind viața privată. Unii ruși și-au cumpărat al doilea telefon doar pentru ea

Max este dezvoltată de VKontakte și a fost promovată de autoritățile ruse drept o alternativă națională la Telegram și WhatsApp. În vara acestui an a devenit cea mai utilizată aplicație de mesagerie din Rusia, potrivit The Guardian.

Platforma funcționează după modelul unei „super-aplicații”: în interiorul său sunt integrate mai multe mini-aplicații care permit accesul la servicii bancare, mesagerie și servicii guvernamentale.

Conceptul amintește de WeChat din China, însă Max a fost extinsă rapid într-un mediu în care utilizatorii ruși avuseseră anterior acces la un internet considerabil mai puțin restricționat.

Cercetătorii: Max poate face capturi de ecran fără știrea utilizatorului

O echipă coordonată de Roya Ensafi, profesor asociat de informatică la Universitatea din Michigan, a analizat versiunea aplicației disponibilă în Rusia.

Cercetătorii susțin că Max poate realiza capturi de ecran ale dispozitivului și ale conținutului mini-aplicațiilor fără ca utilizatorul să știe. De asemenea, platforma ar putea accesa informațiile stocate în aceste servicii, inclusiv mesaje și date privind plățile, și ar avea capacitatea de a acționa în numele utilizatorului.

Analiza indică și posibilitatea injectării de cod în mini-aplicații, funcționalitate despre care cercetătorii avertizează că ar putea fi exploatată inclusiv pentru atacuri cibernetice.

Studiul precizează însă o limită importantă: Max nu poate pătrunde în alte aplicații instalate separat pe telefon, precum Telegram sau WhatsApp.

Studenți și profesori spun că au fost presați să instaleze Max

Numeroși angajați ai instituțiilor de stat, profesori, studenți și elevi au fost împinși să își mute comunicațiile pe noua platformă, potrivit mărturiilor citate de publicația britanică.

Un profesor din Moscova a relatat că școala sa a transferat pe Max inclusiv discuțiile cu părinții și transmiterea temelor. Un student din Sankt Petersburg a afirmat că a instalat aplicația după ce i s-a spus că accesul în universitate și în cămin va depinde de un cod QR generat prin Max.

În cercurile politice situația ar fi diferită. Surse citate de The Guardian afirmă că unii membri ai elitei continuă să utilizeze Telegram și Signal, iar o persoană din anturajul Kremlinului a spus că ea și mai mulți cunoscuți și-au cumpărat telefoane separate exclusiv pentru Max.

Cercetătorii consideră extinderea rapidă a platformei relevantă și dincolo de Rusia, deoarece modelul unei „super-aplicații” strâns integrate cu serviciile statului ar putea fi replicat și în alte țări.