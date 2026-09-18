Italia trimite Marina să protejeze navele comerciale în Marea Roșie. Ministrul Apărării: Nu mai așteptăm UE

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a anunțat joi că Italia este pregătită să acționeze pe cont propriu pentru ca navele comerciale italiene să poată traversa în siguranță strâmtoarea Bab al-Mandeb. Roma nu mai vrea să aștepte o decizie a misiunii navale a UE, Aspides, care protejează transportul maritim în Marea Roșie.

„Probabil vom acționa astfel încât navele italiene să poată începe să treacă fără să așteptăm ca birocrația europeană să se adauge birocrației noastre, pentru că întârzierea în astfel de cazuri înseamnă întârzierea economiei și agravarea problemelor”, a declarat ministrul italian al Apărării, citat de ANSA.

Crosetto a cerut conducerii militare să evalueze situația de securitate din Marea Roșie și să pregătească un plan pentru garantarea liberei navigații prin Bab al-Mandeb. Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă o rută esențială pentru navele care circulă între Europa și Asia prin Canalul Suez.

Rebelii Houthi din Yemen au reluat atacurile asupra navelor din Marea Roșie, punând din nou în pericol traficul prin strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Italia are deja o fregată militară în apropierea Mării Roșii

Italia are deja în zonă fregata Carlo Bergamini, care participă la misiunea navală a UE, Aspides. Nava militară se află în portul Djibouti, stat din estul Africii, situat la intrarea în Marea Roșie și în apropierea strâmtorii Bab al-Mandeb.

Cel puțin zece nave comerciale sub pavilion italian sau aparținând unor armatori italieni așteaptă să poată traversa strâmtoarea sub escortă.

Una dintre soluțiile analizate de Roma este ca fregata Carlo Bergamini să iasă temporar de sub comanda misiunii europene și să treacă sub comandă italiană, pentru a putea escorta navele comerciale ale țării prin zona considerată periculoasă.

Ministerul italian al Apărării verifică dacă o astfel de operațiune poate fi decisă în baza legislației actuale sau dacă este nevoie de o nouă aprobare a Parlamentului. Trimiterea unei alte nave militare în zonă este luată în calcul, de asemenea, însă decizia trebuie luată împreună cu Guvernul și Parlamentul.

Blocarea rutei scumpește transportul mărfurilor spre Europa

Prin strâmtoarea Bab al-Mandeb trec navele care fac legătura între Asia și Europa prin Marea Roșie și Canalul Suez. Peste 1.200 de nave pe lună au traversat strâmtoarea de la începutul verii, însă traficul rămâne cu 39% sub nivelul înregistrat înaintea crizei din Marea Roșie, potrivit sursei citate.

Închiderea sau evitarea acestei rute obligă navele să aleagă trasee mai lungi, crescând timpul și costurile transportului mărfurilor către Europa.

Oficialul italian a avertizat că efectele ajung în cele din urmă la populație și companii. „Când o rută maritimă este întreruptă, mărfurile ajung cu întârziere, costurile cresc și, de asemenea, cresc prețurile pentru familii și companii”, a declarat ministrul Apărării.

Misiunea navală Aspides a fost lansată de Uniunea Europeană în 2024 pentru protejarea navelor comerciale în Marea Roșie în fața atacurilor rebelilor Houthi din Yemen. Reluarea traficului în siguranță prin această zonă este esențială pentru ruta comercială dintre Asia și Europa prin Canalul Suez.