Ochelarii Meta, interziși în „numeroase” cinematografe din cauza temerilor legate de piraterie

Cinematografele sunt cel mai recent sector care impune restricții pentru ochelarii inteligenți, după măsuri similare luate în ultimele săptămâni de unele pub-uri și teatre, potrivit agenției dpa.

În același timp, Franța, Germania și Țările de Jos au analizat posibilitatea interzicerii complete a ochelarilor inteligenți Meta, considerați de unii drept „camere deghizate”.

Asociația Cinematografelor din Marea Britanie (UKCA) a transmis că multe săli își revizuiesc în prezent regulile privind folosirea acestor dispozitive. Unele cinematografe au decis deja să le interzică sau să le limiteze utilizarea.

„Operatorii de cinematografe din Marea Britanie sunt conștienți de răspândirea tot mai mare a unor dispozitive precum ochelarii inteligenți și de beneficiile pe care acestea le pot avea pentru persoanele cu anumite nevoi de accesibilitate. În același timp, există preocupări privind viața privată și pirateria filmelor. Din acest motiv, multe cinematografe introduc reguli care interzic sau limitează purtarea ochelarilor inteligenți dotați cu camere”, a declarat un purtător de cuvânt al UKCA.

Mai multe companii care operează pub-uri, printre care și lanțul britanic Wetherspoons, au anunțat că nu vor permite realizarea de înregistrări cu astfel de ochelari în localurile lor.

Meta a început să vândă ochelari inteligenți în 2021, iar cererea a crescut puternic în ultimii ani, în special datorită parteneriatelor cu Ray-Ban și Oakley. Aproximativ șapte milioane de perechi au fost vândute anul trecut. Compania spune că este de acord că filmele nu trebuie înregistrate fără permisiune.

„Oamenii folosesc ochelarii noștri pentru că sunt utili și le permit să rămână conectați la ceea ce se întâmplă în jurul lor, de la ascultarea muzicii și traducerea în timp real până la apeluri fără folosirea mâinilor. De asemenea, oferă funcții importante pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, iar limitarea modului în care această tehnologie poate fi folosită ar reprezenta un pas major înapoi. Desigur, există locuri în care nu ar trebui să se filmeze deloc și este rezonabil să existe astfel de reguli, însă acestea ar trebui aplicate în mod consecvent”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Meta.