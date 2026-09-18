Avocații fraților Tate invocă dosarele din România pentru a bloca extrădarea în Marea Britanie

Andrew Ford și Adam Rasul, avocați ai firmei Holborn Adams, au anunțat că au inițiat demersurile pentru o procedură de „judicial review”, prin care o instanță poate verifica legalitatea unei decizii luate de o autoritate publică, potrivit publicației The Standard.

Cei doi susțin că solicitarea britanică de extrădare din SUA ar trebui contestată deoarece frații Tate au în continuare de răspuns în cadrul unor proceduri penale în România.

Apărarea a amintit că, în martie 2024, o instanță din România a aprobat predarea fraților către Marea Britanie, dar numai după finalizarea procedurilor judiciare românești.

Avocatul Andrew Ford susține că o extrădare directă din Statele Unite în Regatul Unit, în timp ce dosarele românești sunt încă active, ar afecta posibilitatea celor doi de a-și pregăti apărarea. Aceasta reprezintă poziția avocaților și nu o concluzie a unei instanțe.

Frații Tate sunt în custodie în Miami

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au dublă cetățenie, americană și britanică. Ei au fost arestați în Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații care includ viol și facilitarea traficului în scopul exploatării sexuale. Cei doi neagă acuzațiile.

O instanță federală din Miami a respins recent cererea lor de eliberare pe durata procedurii de extrădare, judecătoarea Lauren Louis apreciind că există un risc semnificativ de fugă.

Departamentul de Stat al SUA analizează solicitarea britanică prin prisma tratatului de extrădare dintre Washington și Londra. Ulterior, documentele urmează traseul juridic prevăzut de procedura americană, decizia privind extrădarea fiind supusă controlului instanței.

Noi acuzații și în România

Disputa privind extrădarea se desfășoară în paralel cu procedurile penale din România. Autoritățile române l-au inculpat recent pe Andrew Tate pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani, iar Tristan Tate pentru complicitate la trafic de minori și spălare de bani.

Astfel, situația juridică a fraților Tate implică în prezent trei jurisdicții: România, unde există proceduri penale în desfășurare, Statele Unite, unde cei doi sunt deținuți în cadrul procedurii de extrădare, și Marea Britanie, care solicită predarea lor pentru judecarea acuzațiilor formulate de procurorii britanici.