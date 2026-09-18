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Îmbrăcat în haine de femeie și cu o fetiță în brațe, un criminal în serie a fost prins: „Am ucis 80 de persoane, prima avea 13 ani”

S-a îmbrăcat în femeie și a încercat să dispară din calea polițiștilor. O rochie decoltată și un tatuaj de pe piept i-au dat însă planul peste cap. Brazilianul Jorlan Lopes da Silva, suspectat de cel puțin 16 crime, a fost prins după aproximativ 48 de ore de căutări.
Îmbrăcat în haine de femeie și cu o fetiță în brațe, un criminal în serie a fost prins: „Am ucis 80 de persoane, prima avea 13 ani”
Andreea Tobias
18 sept. 2026, 10:54, Știri externe
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Polițiștii l-au reținut pe Jorlan Lopes da Silva, în vârstă de 33 de ani, suspectat de cel puțin 16 crime în ultimele trei luni.

În timpul interogatoriului, acesta a declarat că a ucis chiar „80 de persoane”, prima victimă la vârsta de doar 13 ani, scrie Il Messaggero.

 

Aceste informații sunt analizate de anchetatori.

Cu o fetiță în brațe

„Este o informație foarte semnificativă. Considerăm că e posibil ca numărul să nu fie chiar acela, dar ne apropiem foarte mult de el”, a declarat șeful poliției locale, Douglas Garcia.

Suspectat de 16 crime, s-a deghizat în femeie ca să fugă. Un tatuaj l-a dat de gol

Individul a încercat să fugă îmbrăcându-se în femeie, purtând o perucă cu păr lung și negru, o rochie închisă la culoare, sandale și ochelari de soare.

În plus, avea în brațe o fetiță de aproximativ doi ani, care, din fericire, era într-o stare excelentă de sănătate în momentul arestării.

O rochie decoltată și un tatuaj de pe piept i-au dat însă planul peste cap. Bărbatul a fost recunoscut de polițiștii din Mulungu, un mic centru agricol din statul Paraíba, în regiunea de nord-est a Braziliei.

Antecedente penale

Acum aproximativ 20 de zile a avut loc o răsturnare de situație. O operațiune a poliției din Rio Tinto a dus la un schimb de focuri între forțele de ordine și Jorlan, alături de alți suspecți. În acel moment, el a reușit să fugă.

„Am ucis 80 de persoane”. Criminalul care a încercat să scape îmbrăcat în femeie

Jorlan și-a găsit refugiu într-o comunitate din Cabadelo, în zona metropolitană a orașului João Pessoa. E un loc legat de o organizație criminală din Rio, care se extinde și în Paraíba. Un detaliu care sugerează o afiliere recentă a sa la acest grup criminal.

După ce a fost identificată clădirea în care se afla, a fost prins.

Potrivit presei locale, Jorlan a avut antecedente penale grave încă din adolescență. După prima sa crimă, comisă la vârsta de 13 ani, a fost închis de mai multe ori. A acumulat în total aproximativ 6 ani de detenție. După ce și-a ispășit ultima pedeapsă, a fost eliberat în mai 2026.

În prezent, este anchetat oficial doar pentru uciderea a doi comercianți.

Apoi, este implicat în moartea unui tânăr, al cărui cadavru a fost găsit după ce el însuși a indicat poliției locul în care se afla.

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