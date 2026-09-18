Berea s-a scumpit cu 400% la festivalul care aduce anual peste un miliard de euro

Se preconizează că Oktoberfest va atrage anul acesta milioane de vizitatori din întreaga lume.

Prețul unui litru de bere în acest an este, în medie, de 15,61 euro, cu 2,4% mai mare decât anul trecut.

Prețul berii este acum de cinci ori mai mare decât în 1985, a informat DPA.

Oktoberfest, considerat cel mai mare festival al berii din lume, începe sâmbătă. Primarul Dominik Krause va deschide atunci primul butoi de bere.

Festivalul, unde berea este servită în pahare de un litru, cunoscute local sub numele de „mas”, este de așteptat să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume în perioada 19 septembrie – 4 octombrie.

Oktoberfest începe cu bere mai scumpă cu 400%. Cât plătesc turiștii și câți bani aduce festivalul

Prețurile berii au fost întotdeauna unul dintre principalele subiecte de discuție când vine vorba de Oktoberfest. Asta mai ales după ce au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani.

Anul acesta, iubitorii de bere vor trebui să plătească în medie 15,61 euro pe litru. Reprezintă o creștere de 2,4% față de anul trecut, potrivit cifrelor oficiale publicate de DPA.

Cu toate acestea, în 1985, vizitatorii Oktoberfest plăteau în medie 3,20 € pentru un litru de bere, ceea ce reprezintă doar o cincime din prețul din acest an.

„Reprezintă o creștere a prețurilor de până la 400 la sută, în timp ce prețurile de consum din Germania au crescut cu aproximativ 120 la sută începând din 1985”, au declarat specialiștii.

Oktoberfest este unul dintre cele mai populare evenimente din Germania. E, totodată, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, dar și o parte importantă a culturii bavareze. Festivalul aduce anual economiei locale peste un miliard de euro.