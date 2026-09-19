Brașov: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a condus beat și a jefuit mai multe benzinării

Toate incidentele s-au petrecut în noaptea de joi spre vineri, după ce bărbatul, din localitatea Părău, județul Brașov, s-a urcat băut la volan.

În timpul nopții, bărbatul a intrat într-o benzinărie din Făgăraș de unde a furat o sticlă de băutură. Când angajatul de la casă i-a cerut să plătească produsul, tânărul l-a amenințat direct cu acte de violență.

Bărbatul nu s-a oprit aici. Suspectul a intrat într-un alt magazin, de unde a furat aproximativ 40 de pachete de țigări. după care a oprit în altă benzinărie unde și-a alimentat mașina, a cerut zece pachete de țigări și a plecat fără să plătească.

Fugarul a fost localizat la scurt timp la periferia municipiului Făgăraș de către un echipaj de jandarmi. Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele au stabilit o alcoolemie de 1.12 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tâlhărie calificată și furt calificat.