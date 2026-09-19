Val de mesaje RO-Alert în județul Suceava după ce un urs a fost semnalat pe străzile din Rădășeni și Fălticeni

Seria de alerte a debutat vineri în jurul orei 23:40, când echipajele de jandarmerie au fost trimise în localitatea Rădășeni. Animalul nu a fost identificat, fiind contiunate misiunile de patrulare prevenitvă.

În jurul orei 01:30, autoritățile au primit o nouă sesizare, de această dată din municipiul Fălticeni. Autoritățile au reușit atunci să alunge animalul din localitate.

„Totodată, a fost constituită o echipă operativă formată dintr-un reprezentant al unității administrativ-teritoriale și doi vânători din cadrul AJVPS Fălticeni, pentru monitorizarea situației și desfășurarea activităților specifice”, au transmis autoritățile.

„O noua avertizare a fost emisă la ora 06:00, însă ursul nu a fost observat de jandarmi. Ulterior, în jurul orei 10:00, prezența ursului a fost surprinsă de camerele de supraveghere ale unor locuitori din zona „Dumbrava Minunată”, animalul fiind observat în timp ce se deplasa către o zonă împădurită”, au mai transmis jandarmii.

Forțele de ordine continuă monitorizarea întregului perimetru. Autoritățile le cer oamenilor să rămână vigilenți, să nu încerce să se apropie de animal, să nu îl hrănească sau să încerce să îl alunge pe cont propriu, ci să sune de urgență la 112 dacă îl observă.