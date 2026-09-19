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Cum arată victima preferată de infractorii online. Poliția Română a făcut un profil al celor păcăliți cu investiții în acțiuni și criptomonede

Poliția Română a analizat peste 1.200 de plângeri privind fraude cu investiții în acțiuni și criptomonede și a conturat profilul cel mai des întâlnit al victimelor: o persoană cu studii medii, cu vârsta între 66 și 75 de ani.
Cum arată victima preferată de infractorii online. Poliția Română a făcut un profil al celor păcăliți cu investiții în acțiuni și criptomonede
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 10:38, Social
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Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității al Poliției Române a analizat 1.252 de fraude online cu investiții în acțiuni și criptomonede din perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 pentru a contura un profil al victimelor acestui tip de infracțiune.

Rezultatele arată că mai mult de trei sferturi dintre victime (78%) proveneau din mediul urban (992 de persoane).

Și statutul ocupațional al victimei este important în producerea fraudelor cu investiții online întrucât 41,9% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei.

Persoanele cu vârste între 46 și 75 de ani au fost cele mai predispuse să devină victime ale fraudelor de acest tip, 64,1% dintre victime încadrându-se în acest interval. Vârsta minimă a victimelor a fost de 16 ani, iar cea maximă de 91 de ani.

Profil: Persoane cu studii medii, cu vârste între 66 și 75 de ani

Persoanele având cel mult studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiții online (50,8% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (38,8%).

Cel mai frecvent au fost victime ale înșelăciunilor prin investiții persoane cu studii medii, vârsta între 66 și 75 de ani.

Potrivit IGPR, modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiții online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (74,8%).

În cele mai multe dintre înșelăciunile cu investiții online, victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acțiuni (51,5% din total) sau în criptomonede (aproximativ 24%).

În 1.038 de situații prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei.

În 125 de situații suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro.

În 193 de situații prejudiciul a fost plătit în dolari, iar total a fost de aproape 6 milioane de dolari.

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