Traficanții de țigări, urmăriți ca-n filme la frontiera cu Ucraina. S-au tras focuri de avertisment

„Astfel, în jurul orei 21.00, colegii noştri au observat la aproximativ 20 de metri de linia de frontieră (pe malul râului Tisa), trei persoane care transportau, în spate, colete voluminoase, îndreptându-se spre interiorul țării, pe direcția localității Valea Vișeului”, informează, sâmbătă, Poliția de Frontieră.

Polițiștii i-au somat pe cei trei, însă aceștia nu s-au supus. Au abandonat coletele cu țigări și su fugit spre Ucraina.

„Pentru reținerea persoanelor, lucrătorii noștri au executat cinci focuri de avertisment în plan vertical, conform procedurilor legale, însă acestea tot nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean”, transmite Poliția de Frontieră.

Polițiștii români i-au anunțat pe omologii ucraineni, pentru cercetarea comună a cazului și prinderea făptașilor.

În locul unde fugarii au lăsat pachetele, polițiștii de frontieră au descoperit șase colete cu țigări din Ucraina. Coletele conțineau 3.250 pachete cu țigări fără timbru fiscal, în valoare aproximativ 63.000 lei, marfă care urma să fie introduse în țară și vândute pe piața neagră din România.

Coletele cu țigări au fost duse la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea confiscării.

Fugarii, dar și celelalte persoane implicate vor fi depistați, iar cercetările continuă sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.