Șef al Poliției de Frontieră din Ucraina, suspectat că proteja transporturile ilegale de țigări spre România

Informația a fost publicată de agenția ucraineană UNN, care citează un comunicat al Biroului Procurorului General al Ucrainei. Ancheta este desfășurată de Procuratura Regională Cernăuți împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU.

Ar fi dezvăluit pozițiile patrulelor și ale camerelor

Potrivit anchetatorilor ucraineni, funcționarul conducea un departament al Detașamentului 31 al Poliției de Frontieră din Ucraina.

La sfârșitul lunii aprilie, acesta ar fi acceptat să primească bani pentru fiecare cutie cu țigări transportată ilegal peste granița ucraineano-română.

În schimb, polițistul de frontieră ar fi urmat să ofere informații confidențiale despre amplasarea camerelor de supraveghere și pozițiile patrulelor din zona frontierei.

De asemenea, el ar fi trebuit să stabilească ore și trasee sigure pentru contrabandiști și să schimbe rutele subordonaților săi, astfel încât transporturile să nu fie descoperite.

Țigările urmau să fie introduse ilegal în România

Potrivit sursei citate, țigările urmau să fie transportate din Ucraina în România prin zone situate în afara punctelor oficiale de trecere a frontierei.

Anchetatorii susțin că funcționarul ar fi fost dispus inclusiv să transporte produsele din tutun cu propriul autoturism printr-un punct fix de control, mizând pe faptul că nu va fi verificat.

Pentru a evita suspiciunile, membrii grupării ar fi stabilit ca banii să îi fie predați abia după ce polițistul urma să fie transferat la un alt loc de muncă.

Arestat și suspendat din funcție

Șeful structurii de frontieră a fost pus sub acuzare pentru presupusa acceptare a unor foloase necuvenite.

Instanța din Ucraina a dispus arestarea preventivă, cu posibilitatea eliberării în schimbul unei cauțiuni de peste 180.000 de grivne. Funcționarul a fost suspendat din funcție.

Femeia suspectată că ar fi organizat schema se afla deja în arest într-un alt dosar penal.