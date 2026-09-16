Descoperire surprinzătoare despre boala Parkinson. Ce ar putea explica riscul mai redus observat la fumători

Un nou studiu sugerează că una dintre explicații ar putea avea legătură cu monoxidul de carbon, însă specialiștii avertizează că rezultatele nu înseamnă că fumatul protejează sănătatea, potrivit publicației Newsweek.

Un studiu cu peste 500.000 de participanți

Cercetători din Marea Britanie și China au analizat nivelurile de monoxid de carbon expirat și riscul apariției bolii Parkinson. Studiul, publicat în JAMA Neurology, a inclus peste 500.000 de participanți.

Unul dintre rezultatele care au atras atenția a apărut în cazul persoanelor care nu fumaseră niciodată. Cele care prezentau niveluri ale monoxidului de carbon expirat de cel puțin 3 ppm au fost asociate cu un risc de Parkinson cu aproximativ 30% mai redus.

Rezultatul nu demonstrează că monoxidul de carbon previne boala, dar oferă cercetătorilor o nouă pistă pentru investigarea mecanismelor biologice implicate.

Deși este cunoscut în special drept un gaz toxic, monoxidul de carbon este produs în cantități mici și de organismul uman și poate funcționa ca moleculă de semnalizare. La concentrații reduse, acesta ar putea influența procese precum inflamația, stresul oxidativ și supraviețuirea celulară.

Un paradox observat de zeci de ani

Legătura statistică dintre fumat și un risc mai redus de Parkinson nu este o descoperire nouă. Un studiu care a urmărit peste 30.000 de medici britanici timp de 65 de ani a indicat un risc cu 30-40% mai mic în rândul fumătorilor comparativ cu persoanele care nu fumaseră niciodată.

Cercetătorii au analizat și alte posibile explicații. Unele studii asupra produselor din tutun fără fum au identificat asocieri similare, ceea ce ridică posibilitatea existenței unor compuși din frunzele de tutun cu efecte asupra mecanismelor neurologice.

Nicotina reprezintă o altă ipoteză investigată, deoarece interacționează cu receptori implicați în circuitele cerebrale ale dopaminei și ar putea influența inflamația și funcționarea celulelor producătoare de dopamină.

Cercetătorii avertizează: rezultatele nu sunt un argument pentru fumat

Specialiștii subliniază că asocierea statistică nu transformă țigările într-o metodă de prevenție. Fumatul este asociat cu numeroase boli grave, inclusiv cancer, afecțiuni cardiovasculare, accident vascular cerebral și boli pulmonare.

Miza cercetărilor este identificarea mecanismului care ar putea explica asocierea și, eventual, izolarea unui efect biologic benefic fără expunerea la efectele nocive ale tutunului sau la concentrații periculoase de monoxid de carbon.

Boala Parkinson este o afecțiune neurodegenerativă progresivă care afectează în special mișcarea, fiind asociată cu deteriorarea celulelor nervoase implicate în producerea dopaminei. Cercetătorii speră că înțelegerea neobișnuitei relații observate în cazul fumătorilor ar putea deschide noi direcții pentru prevenirea sau încetinirea bolii.