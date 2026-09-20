Performanță uluitoare la 13 ani. Yu Zidi a cucerit aurul la Jocurile Asiatice și a doborât recordul competiției

Yu Zidi a încheiat cursa în 2:05,08, cu aproape jumătate de secundă mai repede decât precedentul record al Jocurilor Asiatice, stabilit de compatrioata sa Zhang Yufei în urmă cu trei ani, la Hangzhou, relatează AFP.

Chinezoaica a dominat finala și a terminat cu 3,36 secunde înaintea colegei sale Chang Mohan, care a obținut medalia de argint.

Pentru Yu Zidi, care va împlini 14 ani luna viitoare, acesta este primul aur obținut într-o competiție internațională majoră.

„A fost doar așa și așa. Sper să pot înota și mai repede. Mi-am îmbunătățit timpul aici cu 0,9 secunde și cred că data viitoare voi avea o evoluție mai bună”, a spus ea după cursă.

În ciuda victoriei categorice, sportiva a spus că mai are de lucrat la tehnică. „Trebuie să cobor capul mai devreme, să mă întind mai mult înainte și să îmbunătățesc mișcarea picioarelor. Sunt lucruri la care trebuie să lucrez”, a declarat ea.

Yu Zidi a atras atenția încă de anul trecut, când, la numai 12 ani, a devenit cea mai tânără medaliată din istoria Campionatelor Mondiale de natație. Ea a câștigat atunci bronzul alături de echipa Chinei în ștafeta de 4×200 m liber și s-a clasat pe locul patru în alte trei probe individuale.

Proba de 200 m fluture este prima dintre cele trei probe individuale în care Yu Zidi va concura la actuala ediție a Jocurilor Asiatice.