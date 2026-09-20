Zverev, victorie la doar câteva zile după triumful de la US Open. Germanul a revenit pe teren în Cupa Davis

Zverev l-a învins pe Matej Dodig cu 6-4, 7-6 (7-3), într-un meci disputat la Halle.

Campionul de la US Open a avut nevoie de o oră și 47 de minute pentru a se impune în fața croatului, aflat mult mai jos în clasamentul ATP. Zverev a controlat primul set, însă Dodig i-a pus probleme în actul secund, care s-a decis la tie-break, scrie ATP Tour.

Revenirea lui Zverev în Davis Cup vine la mai puțin de o săptămână după finala US Open, în care l-a învins pe americanul Ben Shelton.

Germania și Croația au încheiat ziua de sâmbătă la egalitate, 1-1, după ce Dino Prizmic l-a învins pe Daniel Altmaier cu 6-4, 6-3. Confruntarea decisivă pentru calificarea în faza finală a Davis Cup se încheie duminică.

Cele șapte echipe care câștigă confruntările din această fază se vor alătura Italiei, calificată automat în calitate de gazdă, la turneul final al Davis Cup, programat la Bologna, între 24 și 29 noiembrie.

Canada, Coreea de Sud, Cehia și Austria sunt deja calificate la turneul final de la Bologna. Celelalte trei echipe calificate vor fi stabilite după încheierea confruntărilor Germania–Croația, Marea Britanie–Ecuador și Spania–Chile.