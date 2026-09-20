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Nicușor Dan, mesaj la 100 de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art: „O punte culturală” între România și SUA

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art, din statul american Washington, subliniind rolul instituției în promovarea culturii române și în consolidarea relațiilor dintre România și Statele Unite.
Nicușor Dan, mesaj la 100 de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art: „O punte culturală” între România și SUA
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 18:31, Politic
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Mesajul președintelui a fost prezentat de Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, potrivit Administrației Prezidențiale.

„Centenarul Regal celebrat la Maryhill Museum of Art nu marchează doar aniversarea unui moment important din istoria unei instituții culturale. Acesta reprezintă sărbătoarea unei legături care a apropiat România și Statele Unite prin cultură, patrimoniu și respect reciproc”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că muzeul a contribuit la promovarea culturii române și la apropierea dintre România și Statele Unite, prin patrimoniul pe care îl păstrează și prin expozițiile dedicate României și Reginei Maria.

Maryhill Museum of Art, „o punte culturală” între România și Statele Unite

„Astăzi, Maryhill reprezintă o adevărată punte culturală între cele două țări, construită în timp prin artă, istorie comună, dialog și cooperare”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit și decorarea muzeului cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat pentru contribuția la păstrarea și promovarea acestei moșteniri și la consolidarea relațiilor culturale româno-americane.

Președintele a subliniat că România și Statele Unite au o relație bazată pe valori comune și încredere și a subliniat rolul culturii în apropierea dintre cele două țări.

„La o sută de ani de la inaugurarea Maryhill Museum of Art de către Regina Maria, privim cu respect către această moștenire și cu încredere spre viitor. România și Statele Unite împărtășesc o relație întemeiată pe valori comune, încredere și legături care depășesc cadrul instituțional. Cultura rămâne una dintre cele mai durabile modalități prin care această apropiere se exprimă și se menține. În numele României și în nume personal, îmi exprim cea mai profundă apreciere pentru rolul pe care Maryhill Museum of Art îl are în protejarea patrimoniului românesc și în consolidarea relației dintre România și Statele Unite ale Americii. Vă rog să primiți expresia înaltei mele considerații și a recunoștinței mele pentru contribuția dumneavoastră la această importantă legătură dintre țările noastre”, a mai transmis Nicușor Dan.

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