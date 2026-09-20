Ion Doldurea, primarul Caracalului, își anunță demisia din cauza problemelor de sănătate

Ion Doldurea a anunțat într-o postare pe Facebook că demisionează din funcție din cauza problemelor de sănătate apărute după un accident rutier suferit în urmă cu șase luni. El spune că mașina în care se afla, în drum spre București, a fost lovită din spate de un TIR, iar ulterior a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.

„Deşi încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului și oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcţia de primar”, a scris Ion Doldurea.

El a spus că problemele de sănătate din ultima perioadă îl împiedică să se implice pe deplin în activitatea de primar, iar medicii i-au recomandat să evite stresul, emoțiile și efortul.

„Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcția de primar al Municipiului Caracal”, a anunțat Doldurea.

Potrivit acestuia, atribuțiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Laurențiu Pătran, despre care a spus că este un colaborator în care are „totală încredere”.

Ion Doldurea a fost ales pentru prima dată primar al municipiului Caracal în 2020, când a obținut 52,06% din voturi. În 2024, el a câștigat al doilea mandat, cu 70,97% din voturi.

Numele lui Ion Doldurea a ajuns în atenția publică și după exploziile de la Crevedia, din august 2023. Fiul său, Ionuț Doldurea, era unul dintre patronii depozitului GPL unde s-au produs exploziile. Șase persoane au murit și 54 au fost rănite.

La acel moment, Ion Doldurea a stârnit controverse după ce, întrebat despre pompierii răniți, a spus că „este problema lor”. Ulterior, el și-a exprimat regretul pentru declarație și s-a autosuspendat din PSD.