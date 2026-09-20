„O femeie cu fustă lungă garantează stabilitatea”: Un important om politic stârnește un val de furie

De la Matteo Renzi până la senatorii Partidului Democrat, opoziția îi cere socoteală vicepremierului. Îl acuză că promovează o viziune învechită asupra femeii și că minimalizează eforturile actuale împotriva discriminării de gen.

Femeia fermecătoare, a spus Tajani, poate să-și înșele partenerul și de aceea nu e potrivită. O femeie mai puțin spectaculoasă, dar serioasă și de încredere, garantează stabilitatea familiei. Ea va fi o bună mamă și va rămâne fidelă.

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