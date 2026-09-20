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„O femeie cu fustă lungă garantează stabilitatea”: Un important om politic stârnește un val de furie

Liderii politici din Italia reacționează dur în urma celor mai recente declarații ale ministrului de Externe, Antonio Tajani, rostite pe scena evenimentului „Itaca” de la Formello.
„O femeie cu fustă lungă garantează stabilitatea”: Un important om politic stârnește un val de furie
Andreea Tobias
20 sept. 2026, 14:16, Politic
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De la Matteo Renzi până la senatorii Partidului Democrat, opoziția îi cere socoteală vicepremierului. Îl acuză că promovează o viziune învechită asupra femeii și că minimalizează eforturile actuale împotriva discriminării de gen.

Femeia fermecătoare, a spus Tajani, poate să-și înșele partenerul și de aceea nu e potrivită. O femeie mai puțin spectaculoasă, dar serioasă și de încredere, garantează stabilitatea familiei. Ea va fi o bună mamă și va rămâne fidelă.

Citește declarația completă pe Mediafax Italia:

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