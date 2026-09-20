Victor Negrescu, la gala CCIFER: România are toate atuurile pentru a deveni un loc în care producem pentru întreaga Europă

„România are toate atuurile pentru a deveni un loc în care producem, inovăm și dezvoltăm soluții pentru întreaga Europă. Pentru asta, în Parlamentul European, sunt implicat activ în negocierile privind bugetul și programele europene pentru ca România să atragă mai multe investiții”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Victor Negrescu, după ce a participat la Gala dedicată împlinirii a 30 de ani de activitate a Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură în România (CCIFER).

Acesta a evidențiat anvergura prezenței economic eîn România, subliniind importanța acesteia.

„Prezența economică franceză înseamnă astăzi aproximativ 4.200 de companii, 125.000 de locuri de muncă directe și investiții de circa 13 miliarde de euro în România”, a spus Negrescu.

Eurodeputatul a pledat pentru dezvoltarea relațiilor economice care trebuie să se axeze pe domenii strategice. „Următorul pas trebuie să fie și mai ambițios: mai multe proiecte comune în industrie, energie, apărare și inteligență artificială, mai multe IMM-uri românești integrate în lanțurile europene și mai multe oportunități pentru tineri, inclusiv în comunitățile mai mici” , a mai spus Negrescu.

„Dacă primii 30 de ani au fost despre integrarea României în economia europeană, următorii 30 trebuie să fie despre contribuția României la construirea economiei europene a viitorului”, a conchis europarlamentarul social-democrat.