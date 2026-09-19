Iran: Un bărbat a fost executat după ce a fost acuzat că a furnizat Mossadului informații despre siturile de rachete

„Pedeapsa cu moartea a fost aplicată în cazul lui Hossein Pedaran, care furnizase Mossadului informații despre amplasamentele de rachete din provincia Isfahan”, a transmis agenția Mizan, citată de AFP.

Justiția de la Teheran nu a făcut publice detalii privind data arestării suspectului sau perioada în care s-a desfășurat procesul, cazul nefiind mediatizat anterior de presa iraniană.

În luna august, justiția iraniană anunțase deja execuția altor doi bărbați acuzați că au transmis Israelului coordonatele unor obiective militare și de securitate.

Isfahan, ținta bombardamentelor în ultimele războaie

Provincia Isfahan, care găzduiește atât baze de rachete, cât și instalații nucleare, s-a numărat printre cele mai afectate regiuni în timpul atacurilor care au vizat teritoriul iranian.

Iranul a fost ținta a două valuri majore de bombardamente, primul desfășurat de Israel în iunie 2025, iar al doilea declanșat la sfârșitul lunii februarie 2026 de către Statele Unite și Israel.

În urma atacurilor lansate de forțele americano-israeliene, mare parte din elita iraniană, inclusiv fostul lider suprem, Ali Khamenei, a fost eliminată.

Valul de arestări și condamnări la moarte a crescut accelerat în Iran pe fondul războiului declanșat de SUA și Israel, dar și al manifestațiilor izbucnite la finalul anului 2025, cauzate de nemulțumirile sociale.