Mai multe drone au survolat Republica Moldova. Una a căzut și a luat foc

În jurul orei 4.00, patrulele Poliției de Frontieră din Republica Moldova au observat mai multe aparate de zbor necunoscute în zona localității Căplani. Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe, iar un alt aparat a fost observat deasupra localității Căplani, deplasându-se din direcția Crocmaz și părăsind ulterior spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

La ora 5.19, partea ucraineană a informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5-2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, urmată de un incendiu.

O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat în zonă, iar verificările sunt în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea eventualelor fragmente sau obiecte căzute.

Reacția MAE

Separat, Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că, în apropierea localității Colonița, în urma unei deflagrații, au fost depistate componente asemănătoare celor ale unei drone fără pilot, dotată cu sistem de propulsie turboreactiv.

MAE a condamnat incidentul și a afirmat că acesta reprezintă o consecință a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Ministerul susține că orice pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării.